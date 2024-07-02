Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 03 HS 240 plakalı hafif ticari araç, Emirdağ- Yunak kara yolu Ağılcık köyü mevkisinde A.T. yönetimindeki 03 ET 673 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler H.A ile A.T. ve otomobilde bulunan D.Y. yaralandı.
Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T. ve D.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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