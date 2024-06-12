Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistleri ağırlayacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistleri ağırlayacak

Afyonkarahisar\'ın İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistleri ağırlayacak

Alternatif turizm rotası olan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistleri ağırlayacak. Ziyaretçiler, bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri keşfedebilecek ve sıcak hava balonu uçuşu deneyimi yaşayabilecek. Bölgedeki otellerin turizme entegrasyonu ve butik otellerin yapılması da konaklama imkanı sağlıyor.

12.06.2024 13:08
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Alternatif turizm rotasına dönüşen Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistleri ağırlayacak.

Döğer beldesindeki Emre Gölü ile Ayazini köyü arasındaki 25 kilometrelik "Frig Yolu" güzergahı, Afyonkarahisar Valiliği öncülüğündeki yatırımlar sonrası yerli turistler ile tarih ve doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Ziyaretçiler, 3 bin yıllık bölgede Göynüş Vadisi'ndeki Aslantaş, Yılantaş, Maltaş abideleri ile çok sayıda mağarayı, eski kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, şapeller ve peribacalarını gezebiliyor ve Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşu deneyimi yaşayabiliyor.

İlçedeki Yaylabağı- Gazlıgöl termal havzasındaki otellerin turizme entegrasyonu ve bölgede butik otellerin yapılması, Frigya'da günübirlik gezmenin yanı sıra konaklama imkanı da sağlıyor.

"Esnafımız son hazırlıklarını yaptı"

Frigya Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yunus Yılmaz, AA muhabirine, kamu ve özel sektör yatırımların her geçen gün arttığını, bölgenin turizm açısından hızlı gelişim gösterdiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Frigya'ya yönelimin olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yeni oteller ve kafeler açıldı. Bölgemizdeki esnafımız da son hazırlıklarını yaptı. Gazlıgöl-Yaylabağı termal oteller bölgesinde de rezervasyonların yoğun olduğunu biliyoruz. Buralara gelen misafirlerimiz de Frigya'ya ilgi duyuyor. Anıt abidelerimiz, yüzlerce mağaramız, şapellerimiz ve çok sayıda tarihi mekanımız var. Bayramda Frigya'yı tercih eden misafirler, tarihin ve doğanın keyfini çıkaracak."

"Frigya'yı görmeyenleri İhsaniye'ye davet ediyoruz"

Yılmaz, Frigya'da sıcak hava balonu uçuşlarının devam ettiğini belirterek, ATV turları ve atlı safarilerin de kısa sürede başlayacağını vurguladı.

Ramazan Bayramı'nda Frigya'nın yaklaşık 60 bin ziyaretçisi olduğunu aktaran Yılmaz, "Yaz aylarına girdiğimiz günlerde Kurban Bayramı'ndaki hareketliliğin daha da fazla olacağını tahmin ediyoruz. Frigya'yı görmeyenleri İhsaniye'ye davet ediyoruz. Ayrıca Afyonkarahisar gastronomi şehri olduğu için Frigya'da bu kültürümüzü ve lezzetlerimizi misafirlerimize sunuyoruz." dedi.

Frigya'da konaklamalı turizm yaygınlaşıyor

Gazlıgöl-Yaylabağı Termal Bölgesi'ndeki bir otelin genel müdürü Beşir Gülenç de Frig döneminden kalma tarihi mekanların bulunduğu İhsaniye'ye her geçen gün yatırımın arttığını belirtti.

Tarih, termal ve doğanın iç içe girdiği Frigya'nın her tatil döneminde tercih edildiğine dikkat çeken Gülenç, "Kurban Bayramı sürecinde bölgemizde konaklamalı tatile yoğun talep alıyoruz. Şu anda doluluk oranımız yüzde 80'e ulaştı." diye konuştu.

Bölgeyi gezen Emine Hesna Kandır, doğa, tarih ve gastronomiyi merak edenlere bayramda Frigya'yı ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistleri ağırlayacak - Son Dakika

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