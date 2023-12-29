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Afyonkarahisar Sandıklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sandıklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın Denizli'den uyuşturucu temin ederek ilçeye getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, bıçak ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Afyonkarahisar Sandıklı\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
29.12.2023 - 10:09,
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın Denizli'den uyuşturucu temin ederek ilçeye getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, bıçak, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA
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Sandıklı, Denizli, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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