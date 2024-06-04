Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İlkokul Öğrencileriyle Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İlkokul Öğrencileriyle Esnafı Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İlkokul Öğrencileriyle Esnafı Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisar İyilik Hareketi Derneği iş birliğiyle başlatılan 'Dünyaya Değer Katıyoruz' projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle esnafı ziyaret etti. Proje kapsamında öğrenciler, 'Hayırlı İşler', 'Bereketli Olsun' ve 'Yeni bir gün yeni bir umut' yazılı pankartlar taşıyarak Uzunçarşı'da buluştu. Vali Yiğitbaşı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklara insanlarla iletişim, nezaket kuralları ve geleneksel değerleri hatırlatmak olduğunu belirtti ve projenin ilerleyen günlerde de devam edeceğini söyledi.

04.06.2024 13:31
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Dünyaya Değer Katıyoruz" projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle esnafı ziyaret etti.

Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisar İyilik Hareketi Derneği iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında ellerinde "Hayırlı İşler", "Bereketli Olsun" ve "Yeni bir gün yeni bir umut" yazılı pankartlar taşıyan öğrencilerle Uzunçarşı girişinde buluştu.

Burada öğrencilerle esnaf ziyaretinde bulunan Yiğitbaşı, işletme sahipleriyle sohbet etti.

Yiğitbaşı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, proje kapsamında yaklaşık 100 ilkokul öğrencisiyle güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Amaçlarının çocuklara insanlarla iletişim, nezaket kuralları ve geleneksel değerleri hatırlatmak olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Çocuklarımızın nezaket sözcüklerini, güzel ifadeleri yetişkinlerle, büyüklerle ve esnafımızla paylaşmalarını sağladık. Başlattığımız bu proje Uzunçarşı'daki esnaflarımızı çok mutlu etti. Girdiğimiz dükkanlardaki o mutluluğu, şaşkınlığı ve tebessümü görünce çok güzel bir iş başlattığımızı fark etmiş olduk." diye konuştu.

Yiğitbaşı, "Dünyaya Değer Katıyoruz" projesini ilerleyen günlerde de Afyonkarahisar'da devam ettireceklerini, oluşturulacak güzel görsellerinde sosyal medya platformlarında paylaşılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İlkokul Öğrencileriyle Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

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