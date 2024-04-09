Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yiğitbaşı, mesajında, her yıl haneleri ve şehirleri şereflendiren ramazan ayının sonundaki Ramazan Bayramı'na yeniden kavuşmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.
Bayram günlerinin aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi ve küskünlerin barışması için de önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:
"Kadim geleneğimizde bayramlar, akrabalık ilişkilerinin pekiştirilmesi ve dostlukların perçinlenmesi için hepimize imkanlar sunmaktadır. Bu bayramın da aramızdaki bağları sıkılaştırmasını temenni ediyorum. Bu bayram gününde vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."
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Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yalova Belediye Meclisi'nin toplantısında konut rezerv alanı üretme çabalarının olacağını belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarda görev yapan personelle bayramlaşma programına ESHOT ile başladı. Başkan Tugay, personele hitaben, 'Büyük bir sorumluluk duygusu ile iyi hizmet sunuyorsunuz. Bunu daha da kaliteli hale getirmek için hep birlikte çalışacağız. Sizleri tanıdığım ve aynı ortamda çalışma fırsatı bulduğum için büyük mutluluk duyuyorum' dedi.
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