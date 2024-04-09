Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yiğitbaşı, bayramın akrabalık ilişkilerini pekiştirmek ve dostlukları perçinlemek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, vatanın bekası için görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

09.04.2024 09:52
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yiğitbaşı, mesajında, her yıl haneleri ve şehirleri şereflendiren ramazan ayının sonundaki Ramazan Bayramı'na yeniden kavuşmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Bayram günlerinin aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi ve küskünlerin barışması için de önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Kadim geleneğimizde bayramlar, akrabalık ilişkilerinin pekiştirilmesi ve dostlukların perçinlenmesi için hepimize imkanlar sunmaktadır. Bu bayramın da aramızdaki bağları sıkılaştırmasını temenni ediyorum. Bu bayram gününde vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika

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