Afyonkarahisar ve ilçelerinde sağanak etkisi

Güncel

Afyonkarahisar ve bazı ilçelerde sağanak etkili oldu.

Kent merkezi, İscehisar ile Dinar ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Afyonkarahisar'da Kızılay gönüllüleri, otizmli çocuklarla yemek yaptı

Afyonkarahisar'da Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nden bir grup gönüllü kadın, otizmli çocuklarla yemek yaptı.

Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde etkinlikte gönüllü kadınlar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 4 otizmli çocukla sokak lezzeti temalı tavuklu pilav ve salata yapmanın keyfini yaşadı.

Merkezin Eğitim Sorumlusu Pınar Avcı, yaptığı açıklamada, gönüllü kadınların otizmli çocuklarla 2,5 saat boyunca mutfakta keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.