Ağabeyi Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Ağabeyi Bıçaklayarak Öldürdü

Adana'da kardeşi öldüren Selahattin Ş.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

03.10.2024 13:48
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Adana'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Selahattin Ş. ile tanık H.E. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan tanık H.E, olay günü evde bulunduğunu ve sanık Selahattin Ş'nin kendisine "abla kapıyı aç" diye seslendiğini söyledi.

Selahattin Ş. ve kardeşi maktul Sinan Ş'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve ikili arasında sürekli tartışma yaşandığını öne süren tanık H.E, "Selahattin ve kardeşi Sinan Ş. çoğu zaman kavga ederdi. Genelde bu kavga Sinan Ş. tarafından çıkarılırdı. Kavganın nedeni uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanırdı. Olayla ilgili bilgim bunlardan ibarettir." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Selahattin Ş. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini beraatını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut hallerinin devamına, 112 Acil Çağrı Merkezine müzekkere yazılarak olay günü Sinan Ş'nin öldürülmesine ilişkin ambulans ve polis çağrılmasıyla ilgili kayıtların gönderilmesine ve ses kayıtlarının bilirkişiye verilerek dökümünün yapılmasına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı ağabeyi Sinan Ş'yi (28), bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Selahattin Ş, 25 Şubat'ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, adana, Suç, Son Dakika

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