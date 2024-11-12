Ağaç Kesme Kavgası: Sanığa 18 Yıl Hapis

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Erzincan'da ağaç kesme meselesi yüzünden çıkan kavgada akrabasını tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 18 yıl hapisle cezalandırıldı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları ve maktul Hüseyin Aydoğdu'nun yakınları iştirak etti.

Sanık Erdoğan Ö, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul yakınları ve avukatları, sanığın cinayeti "tasarlayarak" işlediğini iddia ederek, üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkında mütalaasını yineleyerek, sanığın olay tarihinde meydana gelen odun kırma tartışmasının ardından maktulü öldürdüğü, bu hususun olay yeri inceleme raporu ve dava dosyasına giren deliler ile doğrulandığını belirterek, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Erdoğan Ö, maktul ile aralarında söğüt ağaçların kesilmesinden kaynaklanan bir tartışma çıktığını ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü belirterek, "Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Yüce mahkemenin adaletine güveniyorum. Pişmanım." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Erdoğan Ö'yü "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Cezada haksız tahrik hükümlerinin alt hadden uygulanmasına karar veren heyet, sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay

Kent merkezine bağlı Baltaşı köyünde, Erdoğan Ö. ağaç kesme meselesi yüzünden 27 Haziran 2024'de tartıştığı akrabası Hüseyin Aydoğdu'yu tüfekle öldürmüş, olay sonrasında jandarma ekipleri tarafından köyün yakınlarında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.