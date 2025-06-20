Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, okullarda düzenlenen karne dağıtım programlarına katıldı.
Karne sevinci yaşayan öğrencilere "iyi tatiller" dileyen Sırlıer, "2024-2025 eğitim öğretim dönemi tamamlandı. Yaz tatilinin öğrencilere hayırlı olsun." dedi.
Son Dakika › Güncel › Ağın'da Karne Sevinci - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?