Ağın Leblebisi İçin Organik Üretim Dönemi - Son Dakika
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Ağın Leblebisi İçin Organik Üretim Dönemi

Ağın leblebisi üretiminde kimyasal gübre yerine bakteri kullanılacak, organik üretim artacak.

29.04.2025 12:07
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Elazığ'ın tescilli lezzetlerinden Ağın leblebisi için nohut üretiminde kimyasal gübre yerine bakteri kullanılacak.

Ağın ilçesinde meşe külünde bekletilen nohudun beyaz kumda kavrulmasıyla elde edilen leblebi rağbet görüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Ağın leblebisi üretiminin kimyasal gübre yerine "rhizobium leguminosarum" bakterisi kullanılarak artırılması için "Bakteri ile Aşılanmış Organik Ağın Leblebisi Projesi" hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen proje kapsamında ilk etapta 12 köyde 35 üreticiye yüzde 75 hibe desteğiyle verilen 215 kilogram "rhizobium leguminosarum" bakterisi ile aşılanmış 20 bin 250 kilogram nohut tohumunun ekimi sağlandı.

Kimyasal gübre yerine "rhizobium leguminosarum" bakterisi kullanımının yaygınlaştırılmasıyla yıllık yaklaşık 600 ton üretimin hem organik hale gelmesi hem de dekar başına yüzde 50 artması hedefleniyor.

"Sulu bakteriyle tohumları karıştırıp toprağa ekiyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir tarafından yoğun talep gören Ağın leblebisinin ilçe halkının önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Nohut ekiminde kimyasal gübre yerine bakteri kullanımı ile tamamen organik Ağın leblebisi üretimi sağlanacağını ifade eden Ergün, "Sulu bakteriyle tohumları karıştırıp toprağa ekiyoruz. Türkiye'de de ilk kez yüksek düzeyde organik nohut ve dolayısıyla Ağın leblebisi üretimi yapmak istiyoruz." dedi.

"Mikrobiyal gübre sayesinde organik Ağın leblebisi elde edeceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Aslıhan Haroğlu Orhan da 1500 dekarda organik nohut ekiminin ülkede bir ilk olduğunu söyledi.

Orhan, "Canlı gübre kullanıyoruz, bu anlamda da Türkiye'de tekiz. Mikrobiyal gübreyi (bitkiler için faydalı olan bakterileri aktive ederek toprağın gücünü artırır) baklagil bitkimize aşılıyoruz. Böylece ortak yaşam sürdürerek bir üretim periyodu boyunca ve nohut söküm anına kadar azot vermeye devam edecek. Bu sayede de nohut antraknozu (Ascochyta rabiei adlı mantarın oluşturduğu, bitkinin toprak üstünde kalan bütün yeşil aksamlarında etkili olan bir hastalıktır) gibi belli başlı hastalıklara karşı dayanıklı ve diğer yabancı otlara karşı daha dirençli olacak. Gelişimi daha iyi olacağı için biçimi de daha kolay olacak." diye konuştu.

"Rhizobium leguminosarum" bakterisinin geçen yıl mercimekte kullanıldığını ve verimin dekara 116 kilogramdan yaklaşık 200 kilograma çıktığını ifade eden Orhan, "Mikrobiyal gübre sayesinde organik Ağın leblebisi elde edeceğiz. Böylece coğrafi işaret almış Ağın leblebisi üretimini had safhaya çıkarıp, kaliteli, ilaçsız ve organik üretim hedefliyoruz." dedi.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar da Ağın leblebisinin hem üretimini hem de kalitesini artırmaya yönelik tüm projelere destek verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, "Tohum Elensin, Verim Artsın Projesi"ni de hayata geçirdiklerini anlatan Çakar, şöyle konuştu:

"Özellikle Fırat Kalkınma Ajansı ile yürütülen proje kapsamında tahıl ürünlerinin sınıflandırılması, işlenmesi ve temizlenmesine yönelik selektör ve sortex makinelerini belediyemize kazandırdık. İnşallah bu bakterili üretimle birlikte hem kaliteli Ağın nohudunu istenilen seviyeye çıkaracağız hem de verimi artırarak en üst seviyeye taşımış olacağız. İnşallah birkaç yıl sonra da eleme sistemimiz sayesinde Ağın tüylü nohudunu diğer nohutlardan arındırıp en kaliteli nohut seviyesine ulaştırmak için gereken tüm desteği belediye olarak vereceğiz."

Üreticilerden Selahattin Demir de yeni üretim modeli ile Ağın leblebisinin kalitesinin daha da artacağını belirterek, desteklerinden dolayı devlet yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bakteri, Ekonomi, Güncel, Tarım, Ağın, Son Dakika

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