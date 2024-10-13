KURTARILAMADI
Olayda göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yasin Yıldırım, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Olaydan yaralanan baba N.Y.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Ağır Yaralanan Yasin Yıldırım Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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