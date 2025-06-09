(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.
Ağıralioğlu'nun taziye mesajı şu şekilde:
"Vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına sabır ve başsağlığı dilerim."
Son Dakika › Güncel › Ağıralioğlu'ndan Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı - Son Dakika
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