Ağıralioğlu'ndan Özel'e Destek

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıyı kınayarak, "Sayın Genel Başkan'a ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan çirkin saldırıya esef ediyorum. Sayın Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Siyasetçilerin böyle çirkin saldırılara maruz kalmasına imkan tanıyan toplumsal cinneti, ferdi saldırganlığı ortadan kaldırmayı siyasetin en mühim vazifelerinden biliyorum. Sayın Genel Başkan'a ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."