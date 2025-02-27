Ağıralioğlu'ndan PYD Uyarısı - Son Dakika
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Ağıralioğlu'ndan PYD Uyarısı

Ağıralioğlu, PKK'nın değil PYD'nin lağvedilmesi gerektiğini belirtti, hükümete acziyet eleştirisi yaptı.

27.02.2025 17:54
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(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bugün içine düşürülmüş olduğumuz acziyet sınırında, PKK elebaşının açıklayacaklarının değil, hükümetin açıklamayacaklarının devletimize, milletimize, tarihimize yük olacağını düşünüyoruz. Çözmek zorunda olduğumuz sorun PKK'ın değil PYD'nin lağvedilmesidir" dedi.

"Devletimize vakar, milletimize sabır, siyasetimize istikamet diliyoruz. Bugün içine düşürülmüş olduğumuz acziyet sınırında, PKK elebaşının açıklayacaklarının değil, hükumetin açıklayamayacaklarının; devletimize, milletimize, tarihimize yük olacağını düşünüyoruz. Karşı karşıya olduğumuz ve çözmek zorunda olduğumuz sorun; PKK'nın değil, PYD'nin lağvedilmesidir. Hükumet; iradesini, bütün gücünü ve konsantrasyonunu, kabiliyetini PYD'nin lağvedilmesi üzerine teksif etmelidir. Devlet, millet varlığımıza artık PKK değil, PYD tehdittir ve imha edilmelidir. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Politika, 3-sayfa, İmralı, Güncel, PKK, Son Dakika

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