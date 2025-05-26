Ağıralioğlu\'ndan Uyuşturucu ve Bahisle Mücadele Çağrısı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Milli güvenlik konseptine oturtulması gereken bir beka sorunumuz vardır. Uyuşturucu ve bahis tezgahında Türk milletinin geleceği karartılmaktadır. Çocuklarımızın insanlık için hayal kurmaları gerekiyorken uyuşturucu bataklığında yok olup gitmektedir. Dolayısıyla bir seferberliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanından, muhtarlara devletin bütün toplumlarından toplumun tüm kesimlerine kadar bu mevzuda hassasiyet gösterilecek bir uyuşturucu ve bahisle mücadele programının eşiğinde bir program planlanması gerekiyor" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde il başkanları ile bir araya gelerek, Türkiye'nin en büyük beka meselesinin uyuşturucu ve bahis olduğuna dikkati çekti. Ağıralioğlu, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Milli güvenlik konseptine oturtulması gereken bir beka sorunumuz vardır. Uyuşturucu ve bahis tezgahında Türk milletinin geleceği karartılmaktadır. Çocuklarımızın insanlık için hayal kurmaları gerekiyorken uyuşturucu bataklığında yok olup gitmektedir. Dolayısıyla bir seferberliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanından, muhtarlara devletin bütün toplumlarından toplumun tüm kesimlerine kadar bu mevzuda hassasiyet gösterilecek bir uyuşturucu ve bahisle mücadele programının eşiğinde bir program planlanması gerekiyor. Bu konuşma yaparak, üniversitelerde nutuklar atarak başarabileceğimiz bir mücadele değildir. Uyuşturucu ile mücadeleyi birinci gündemimiz haline getirmezsek önümüzde doğum oranlarını bile konuşamayacağınız, insan olabilmek, hayal kurabilmek, aile kurabilmek eşiklerinin tamamını kaybedecek çocuklarımız. Bu konuya devletin ve milletin odaklanmasını istiyoruz. Teşkilatlarımız da bu konuda toplumsal farkındalığı yükseltmek amacıyla ellerinden geleni yapacaklar.

"Asgari ücretliler verdiğiniz zammın 4 bin lirasını, emekliler verdiğiniz zammın 2 bin 500 lirasını kaybettiler"

Enflasyon ve yüksek faizin altında can çekişen ekonomimizin en çok zorlanan kesimleri var. Enflasyona bağlı olarak verdiğiniz zamları birkaç ay içinde kaybeden gruplar var. Asgari ücretliler verdiğiniz zammın 4 bin lirasını, emekliler verdiğiniz zammın 2 bin 500 lirasını kaybettiler. Temmuzda enflasyon farkları hesaplanacak. Enflasyonla mücadele programınız aksamasın diye TÜİK üzerinden enflasyonu baskılayarak zam vermeme teamülünüz var. Ama verdiğiniz zamlar insanların cebinden çıkan parayla, alabildikleri imkanlar arasındaki insanlara huzursuzluk, yaşam zorluğu olarak yaşatıyorlar. Hükümeti uyarıyoruz; enflasyonla mücadele bakan ve rakam değiştirerek olmaz. Enflasyonla mücadele programınızın mağduru asgari ücretli ile emekli olmaz. Bu mücadele programının yükünü, en dezavantajlı grupların üstüne yıkamazsınız. Emekliye, asgari ücretliye vereceğiniz zamları doğru hesaplamanız, enflasyona bağlı kayıpları telafi etmeniz milletinize borcunuzdur.

"Çocuklarınızı eğitim fakültelerine alırken, kontenjanları planlamıyorsunuz"

Atanamayan öğretmenlerle ilgili bir yığılma var. 386 bin kişilik bir yığılma var. Her sene 100 bin mezununuz var. KPSS'den aldıkları puanlara rağmen kadrolar yetersiz diye KPSS sınavlarının boşa gitmesine çocuklarımızın feryadı var. Çocuklarınızı duymuyorsunuz. Çocuklarınızı eğitim fakültelerine alırken, kontenjanları planlamıyorsunuz. Sonra mezun olan çocuklara da 'iş vermek zorunda mıyız?' diye saçma sapan konuşmalar yapıyorsunuz. Eğer ihtiyacınız yoksa, ihtiyacınız kadar kontenjan açmalısınız. Bu yığılmayı doğru yönetmelisiniz. Akademiyi alacağınız çocukları bir daha sınava tabii tutup çocukları yarış atına çevirmek yerine KPSS'de aldıkları puanlara göre evlatlarımızı akademiye yetiştirebilirsiniz. Bugün mağduriyetlerine sebep olan siyasetçilerin boyları kadar kitap bitirmiş çocuklarınıza saygılı davranırsınız.

Her gittiğimiz yerde dezavantajlı grupların, hakkı yendiğine dair isyanların gözü kulağı bizde. Anahtar Parti, Türkiye'nin sorunlarına anahtar çözümler üretecek. Anahtar Parti; sesi duyulmayanların sesi olma hassasiyetini yönetecek. Bizi duyan, gören bir siz kaldınız hattında, il başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, MYK üyelerimiz, divan üyelerimizle beraber biz hep beraber memleketimizin sorunları için mücadele edeceğiz.

"Faiz ve enflasyon altında memleketin bütün birikimini kaybettirdiniz ülkeye"

Faiz ve enflasyon altında memleketin bütün birikimini kaybettirdiniz ülkeye. 1 buçuk yıldır iki berber birbirini tıraş ederek zengin olma stratejisi uygulayarak, dövizi baskılayarak, faizi yükselterek ekonomiyi ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ekonomi bu savrulmayı kaldıramayacak. Bizi deneme tahtasına çevirdiğinizi düşünüyoruz. Bu memleket birikimlerini sizin heveslerinize kurban vermekten yoruldu."