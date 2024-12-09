Ağrı yeniden beyaza büründü
AĞRI - Ağrı'da uzun süredir beklenen kar yağışı kenti etkisi altına aldı.
Ağrı'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini devam ettiren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Araçlarının üzerinin karla kaplandığı kentte sürücüler zor anlar yaşarken, beyaza boyanan ağaçlar ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Ağrı Beyaza Büründü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?