Ağrı\'da Boks Şampiyonası Devam Ediyor

Ağrı'da bir hafta sürecek İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunca Ağrı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular başarılı olmak için mücadele ediyor.

Genç Erkekler Milli Takım Baş Antrenörü İsmet Sarı, AA muhabirine, şampiyonanın Ağrı'da düzenlenmesinden dolayı federasyon başkanı Suat Hekimoğlu'na teşekkür etti.

Bu tür turnuvaların illerin tanıtımına katkı sunduğunu belirten Sarı, "Sporcularla beraber hakem, antrenör, idarecilerden oluşan 650 kişilik kafileye ev sahipliği yapıyoruz. Hem ilin ekonomisine hem de tanıtımına katkı sunacak. Güneşin doğduğu yerde altın yumrukların birleştiği bir arena oluyor. Burada milli takımda oluşturacağım sporcuları seçiyorum. İnşallah bu sporcularımızla Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar getireceğiz. Buradan da önümüzdeki olimpiyatların altyapısını oluşturacağız." diye konuştu.