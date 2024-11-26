Ağrı'da don etkili oldu
AĞRI - Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.
Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı'da, sabah saatlerinde sis ve don etkili oldu. Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı.
Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Don Etkili Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?