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Ağrı'da don etkili oldu

AĞRI - Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.

Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı'da, sabah saatlerinde sis ve don etkili oldu. Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı.

Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.