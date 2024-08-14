Ağrı'da Jandarma Ekipleri Özel Öğrencilere Moral ve Motivasyon Etkinliği Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ağrı'da Jandarma Ekipleri Özel Öğrencilere Moral ve Motivasyon Etkinliği Gerçekleştirdi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jandarma ekipleri, özel öğrencilere moral ve motivasyon etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrencilere görevler anlatıldı, fidan dikildi ve hediyeler verildi.

14.08.2024 10:46
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jandarma ekiplerince özel öğrencilere yönelik moral ve motivasyon etkinliği gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Diyadin ilçesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Bir araya geldikleri öğrencilere görevlerini anlatan ekipler, ağaç sevgisinin aşılanması amacıyla özel çocuklarla fidan dikti.

Ekipler, keyifli vakit geçirdiği öğrencilere ikramlarda bulunup boyama kitabı hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de il merkezindeki Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan 57 çocuğa mesleklerini tanıtıp "jandarma çocuk dergisi" ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da Jandarma Ekipleri Özel Öğrencilere Moral ve Motivasyon Etkinliği Gerçekleştirdi - Son Dakika

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