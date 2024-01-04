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Ağrı'da kaçak botoks ilacı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Ağrı'da kaçak botoks ilacı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran plakalı tırda yapılan aramada 2 koli içerisine gizlenmiş botoks ilacı buldu. İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

Ağrı\'da kaçak botoks ilacı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı
04.01.2024 - 15:17,
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Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde İran plakalı bir tırda arama yaptı.

Ekipler, tırın dorsesinde 2 koli içerisine gizlenmiş 1260 şişe botoks ilacı ele geçirdi.

İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Gürbulak, İran, Ağrı, Kaçakçılık, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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