Ağrı'da Kaçak Eşya Operasyonu

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Ağrı'da bir kargo aracında 5 bin 390 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir kargo aracı durduruldu.

Arama yapılan araçta, 681 bez çanta, 320 şemsiye, 2 bin 612 oyuncak, 5 el dokuması İran halısı, 502 kilo gıda malzemesi, 459 süs eşyası, 741 hırdavat malzemesi ile diğer eşyalarla toplam 5 bin 390 parça muhtelif gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.