Ağrı'da Mayıs Ayında Yağan Kar Köye Kışı Geri Getirdi - Son Dakika
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Ağrı'da Mayıs Ayında Yağan Kar Köye Kışı Geri Getirdi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde, Mayıs ayının ortasında beklenmedik bir kar yağışı yaşandı. Batı illerinde baharın tüm hızıyla devam ettiği, ağaçların yeşerdiği ve çiçeklerin açtığı bir dönemde, Gündoğdu köyü adeta kışa büründü. Köy sakinleri, akşam saatlerinde lapa lapa yağan kara şaşkınlık yaşarken, bölge adeta bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Köy Muhtarı İsa Samancı, yaptığı açıklamada köye ara ara kar yağışı yaşandığını, ancak bu kadar yoğun bir kar yağışının ilk defa gerçekleştiğini ifade etti. Köy sakinleri ise, bahar mevsiminde kar yağışıyla karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu ve kendilerini üzdüğünü söylediler.

16.05.2024 14:36
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Ağrı'da Mayıs ayında yağan kar, köye kışı geri getirdi

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde, Mayıs ayının ortasında beklenmedik bir kar yağışı yaşandı.

Batı illerinde baharın tüm hızıyla devam ettiği, ağaçların yeşerdiği ve çiçeklerin açtığı bir dönemde, Gündoğdu köyü adeta kışa büründü. Köy sakinleri, akşam saatlerinde lapa lapa yağan kara şaşkınlık yaşarken, bölge adeta bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

Köy Muhtarı İsa Samancı, yaptığı açıklamada köye ara ara kar yağışı yaşandığını, ancak bu kadar yoğun bir kar yağışının ilk defa gerçekleştiğini ifade etti. Köy sakinleri ise, bahar mevsiminde kar yağışıyla karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu ve kendilerini üzdüğünü söylediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da Mayıs Ayında Yağan Kar Köye Kışı Geri Getirdi - Son Dakika

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