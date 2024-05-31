Ağrı'da Öğretmenler Atık Malzemelerden Elektrikli Araç Üretti - Son Dakika
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Ağrı'da Öğretmenler Atık Malzemelerden Elektrikli Araç Üretti

Ağrı\'da Öğretmenler Atık Malzemelerden Elektrikli Araç Üretti

Ağrı'da bir Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli öğretmenler, atık malzemelerden oluşturdukları elektrikli araç projesini hayata geçirdi. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda tamamlanan araç, TEKNOFEST yarışmasında yarı finale kalmayı başardı. Öğretmenler, Adana'da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'e katılmayı hedefliyor.

31.05.2024 13:35
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Ağrı'da, Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki (BİLSEM) öğretmen, atık malzemelerden elektrikli araç üretti.

BİLSEM'de görevli teknoloji ve tasarım öğretmeni Ali Behatır'ın yenilenebilir enerjiyle çalışan araç üretme fikrini merkez müdürü Bülent Bakır'a sunmasıyla bir araya gelen 8 öğretmen projeyi hayata geçirmek için yaklaşık 6 ay önce çalışma başlattı.

Tasarım aşamasından sonra atık plastik, demir ve diğer ihtiyaç duyulan malzemelerden aracın kaba iskeletini oluşturan öğretmenler, ardından motor, lastik ve akü gibi diğer donanımları da taktıkları aracı boyadı.

Büyük oranda tamamlanan ve üzerine yerleştirilecek panellerle enerjisini güneşten alacak araç, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te elemeleri geçip yarı finale kaldı.

Öğretmenler, 2- 6 Ekim 2024'te Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e katılmayı hedefliyor.

"6 aylık gibi bir sürede aracımızı bu aşamaya getirdik"

BİLSEM Müdürü Bülent Bakır, AA muhabirine, meslektaşlarının aylarca süren zorlu bir çalışmayla aracı ürettiklerini söyledi.

Elektrikli aracın güneş panelleriyle destekleneceğini ifade eden Bakır, şöyle konuştu:

"Projemizi, oluşturduğumuz ekiple uzun toplantılar, çalışmalar ve uğraşlar sonucunda ortaya koyduk. 6 ay gibi bir sürede günde 8 saat çalışarak aracımızı bu aşamaya getirdik. TEKNOFEST'te yarı finaldeyiz. Haziran ayında sunumumuz var. Sunumumuz geçerse Adana'da finallerde olacağız ve Ağrı'yı temsil etmek adına aracımızla TEKNOFEST'te yarışmış olacağız."

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Ali Behatır da okulun atölye ve imkanlarını gördükten sonra araç yapma fikrini düşünmeye başladığını belirtti.

Bu fikri merkez müdürü Bakır ile paylaşıp onun desteğiyle işe koyulduklarını vurgulayan Behatır, "Ekibimizi kurarak aracın yapımına başladık. Aracı 'geri dönüşüm malzemelerinden yapabilir miyiz' diye düşündük. Dışarıda bulduğumuz kutulardan, plastik malzemelerden karton ve köpüklerle aracımızın maketini oluşturduk. Aracın kaportası için en mantıklı malzeme olarak drenaj boruları tercih ettik. Bu parçaları bulup keserek, plak haline getirdik, düzleştirdik ve sonrasında maket aracın üzerinde aracın şeklini verdik." diye konuştu.

"Parçaların çoğunu geri dönüşümden yaptık"

Behatır, çok sayıda parçayı kaynakla bir araya getirdiklerini, sonrasında bunların üzerine çelik macunu çekip astar ve boya yaparak şimdiki görünümü elde ettiklerini söyledi.

Aracın çoğu malzemesinin geri dönüşümden yapıldığını ve çok emek harcadıklarını aktaran Behatır, şunları kaydetti:

"Paneller, kaporta, koltuk ve diğer parçaların çoğunu geri dönüşümden yaptık. Aracımız elektrikli ve güneş enerjisinden kendi kendini şarj edebiliyor. Normal elektrik prizlerinden de şarj oluyor. Bu araç sonrasında geliştirilebilir. Aracın yüzde 70'i tamamlandı. Üzerine güneş paneli gelecek ve biz onları yerini araç formuna uygun olarak ayarladık. Güneş panellerinin üzerine de cam gelecek. Araç tamamen elektrikli ve tasarımını takım arkadaşlarımızla yaptık. Uzun uğraşlar ve emeklerin sonucunda araç bu hale geldi. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

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