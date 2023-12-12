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Ağrı'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ağrı'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan lise öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralı öğrencinin ise tedavisine devam ediliyor.

Ağrı\'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti
12.12.2023 - 12:39,
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Ağrı'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 20 lise öğrencisinden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ağrı'da 1 Aralık'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Özel Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Yaka (16), tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kazada hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı dilemek için Hazreti Hamza Camisi taziye evine gitti. Vali Koç'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de eşlik etti.

Vali Koç, burada yaptığı açıklamada, "Bu acı olay hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum." dedi.

Ağrı- Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında U.T. idaresindeki 04 S 0018 plakalı servis minibüsü ile N.P. idaresindeki 53 AU 871 plakalı kamyonetin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 20 lise öğrencisi yaralanmıştı. Yaralı öğrencilerden Berfin Yaka, kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Diğer yaralı öğrencilerden Alihan Y. (14) ise yoğum bakımda tedavi altında tutuluyor. - AĞRI

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ağrı'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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