Ağrı'da Sonbahar ve Kış Bir Arada

Güncel

Medeniyetler geçidi Ağrı'da iki mevsim bir arada

AĞRI - Sonbahar ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı Ağrı'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ağrı'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde de sonbahar tüm güzelliğiyle yaşanmaya devam ediyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye bürünen dağlar ve sonbaharın da etkisiyle sararan doğanın iç içe geçmesiyle ortaya çıkan manzara drone ile görüntülenirken ortaya seyrine doyulmayan manzaralar çıktı.