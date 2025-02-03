Ağrı'da Terör Operasyonları: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da Terör Operasyonları: 2 Tutuklama

Ağrı\'da Terör Operasyonları: 2 Tutuklama

Ağrı'da ocak ayında düzenlenen operasyonlarla 2 kişi tutuklandı, 61 operasyon gerçekleştirildi.

03.02.2025 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ocak ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 2 zanlının tutukladığını, 7 kişiye adli işlem yapıldığını bildirdi.

Koç başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"na, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kipler ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar katıldı.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Valiliğin koordinasyonunda güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı kararlı ve etkili şekilde çalıştığını söyledi.

Operasyonlarla terör örgütlerine ağır darbeler indirildiğini ve toplumun güvenliğini tehdit eden unsurların büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Ocak ayında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 61 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda 7 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup 2 şahıs tutuklanırken 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. İlimizde mağara içerisinde tuzaklanmış vaziyette EYP tespit edilerek PKK/KCK terör eylemi, kolluk kuvvetlerimizin yapmış olduğu özverili çalışmayla engellenmiştir."

Koç, ilde asayiş verilerinin iyileştiğini ve ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 11 silahın ele geçirildiğini anlattı.

Uyuşturucu madde operasyonlarına da değinen Koç, "43 uyuşturucu olayına müdahale edilmiş olup 50 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır, bu şahıslardan 4'ü tutuklanmıştır." dedi.

Vali Koç, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının güvenliği tehdit eden önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Valiliğimiz, güvenlik birimlerimizle işbirliği içinde bu tehditlere karşı kararlı mücadele yürütmektedir. Gerçekleştirilen operasyonlarla göçmen kaçakçılığına büyük darbeler indirilmiş, düzensiz göçmenler yakalanmıştır. 31 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirilmiştir. 7 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 10 araca ise el konulmuştur."

Koç, ilde 4 mobil göç noktası bulunduğunu, 133 kişiye kimlik denetimi yapıldığını ve 5 düzensiz göçmen tespit edildiğini bildirerek, kentte geçici koruma altında 825 Suriye uyruklu göçmenin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mustafa Koç, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, Güncel, Göçmen, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Terör Operasyonları: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:02 Galatasaray, Gaziantep FK’yı deplasmanda 1-0 yendi Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:09 Şarkıcı Merve Özbey’in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı
20:07 Trump’tan ’ticaret savaşlarında’ geri vites Sınıra 10 bin asker gidiyor Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız
17:48 Türkiye’nin gözü Ege’de Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
08:54 O Ses Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu Murat Ceylan Survivor’da açıkladı O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
08:52 Gece girdiği AVM’deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 22:21:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Terör Operasyonları: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.