Ağrı'daki Çalınan Koyunlar Bulundu

Ağrı'da çalınan 300 küçükbaş hayvan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı'da 300 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarını alan Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışma başlattı.

Tatvan'da durdurulan 3 tırda yapılan aramalarda, çalıntı 300 koyun tespit edildi.

Koyunlar sahibine teslim edilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.