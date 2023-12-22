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Ağrı ve Kars'ta Kar Yağışı

Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar beyaza büründü, karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Kars-Arpaçay kara yolunda sürücüler güçlük çekiyor.

Ağrı ve Kars\'ta Kar Yağışı
22.12.2023 - 17:13,
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Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.

Ağrı'da soğuk hava, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

Aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar yağışı kenti çevre illere bağlayan kara yollarında da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Kentte etkili olan soğuk hava akşama doğru yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kars- Arpaçay kara yolunda kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA
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