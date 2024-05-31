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AGÜ'de Filistin Sergisi Açıldı

AGÜ\'de Filistin Sergisi Açıldı

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) İslam ve Medeniyet Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen 'İnsanlığın Direnişi: Filistin' konulu sergi açıldı. Sergide, Gazze'de yaşanan zulmü ve boykotun önemini anlatan bölümler yer alıyor. Sergi, 9 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

31.05.2024 16:49
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Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) "İnsanlığın Direnişi: Filistin" konulu sergi açıldı.

AGÜ İslam ve Medeniyet Kulübü öğrencileri öncülüğünde, yerleşkede bulunan Çelik Bina'daki serginin açılışında konuşan AGÜ Dil Okulu okutmanı Cengiz Demets, Gazze'de yaşanan katliama dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Kenyalı öğrenci Ahmet Hassan da İngilizce yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananları duyurmaya devam edeceklerini belirtti.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların dünyanın yüreğini yaktığını, üniversite öğrencileri ve yönetimlerinin de yaşanan soykırıma dikkati çekmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Öğrenci Muhammed Bahaddin Kahya ise kulüp olarak farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Sergiyi bölümlere ayırdıklarını anlatan Kahya, "Kampüste intifada bölümü, boykotun önemi ve boykot etmemiz gereken markaları paylaştığımız bölüm ve herkesin merak ettiği bazı soruların cevaplarının yer aldığı bölüm ile Filistin'in kuruluşunu anlatan zaman çizelgesi var." diye konuştu.

Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sena Çakır da sergiyi Filistin halkının yaşadığı zulmü daha bilinir hale getirmek için açtıklarını ifade etti.

Sergide boykot ürünlerini ve neden boykot edilmesi gerektiğini kanıtlarıyla sunduklarını vurgulayan Çakır, serginin 9 Haziran'a kadar gezilebileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

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