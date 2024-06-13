Ahlat'ta ihtiyaç sahibi engellilere akülü araç teslimi yapıldı - Son Dakika
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Ahlat'ta ihtiyaç sahibi engellilere akülü araç teslimi yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle temin edilen akülü araçlar, ihtiyaç sahibi 15 engelliye düzenlenen törenle teslim edildi. Törene katılan Kaymakam Batuhan Bingöl, engellilerle sohbet ederek taleplerini dinledi ve araçların getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Engelli bireylerden Zeki Doğan ise duygularını dile getirerek Allah devletimizi var etsin dedi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, kurum amirleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

13.06.2024 15:33
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde ihtiyaç sahibi 15 engelliye düzenlenen törenle akülü araç teslimi yapıldı.

Ahlatlı Avukat Muaz Ergezen aracılığıyla Hollanda Sivaslılar Platformu tarafından finanse edilen, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle temin edilen akülü araçlar, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi engellilere dağıtıldı.

Ahlat Özel İdaresi Şantiye Şefliği önünde düzenlenen programa katılan Kaymakam Batuhan Bingöl, engellilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Bingöl, araçların getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek "Kapımız sizlere her zaman açık. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Sosyal devlet ilkesi gereği elimizden geldiğince sizlerin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışacağız. Güzel günlerde kazasız, belasız, huzur ve mutlulukla bu araçları kullanmayı Allah nasip etsin." diye konuştu.

Engelli bireylerden Zeki Doğan ise "Bize akülü araç verdiler. Allah razı olsun. Allah devletimizi var etsin." dedi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, kurum amirleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahlat'ta ihtiyaç sahibi engellilere akülü araç teslimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahlat'ta ihtiyaç sahibi engellilere akülü araç teslimi yapıldı - Son Dakika
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