Ahlat\'ta \'Maziden Atiye Ahlat\' Programı Başladı

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Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Ahlat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tarihi ve kültürel mirasları yaşatmaya yönelik farklı etkinliklerin yapılacağı kampta öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaymakam Batuhan Bingöl, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 25 Ocak'a kadar sürecek kampa katılan öğrencilerle bir araya geldi, kentin tarihiyle ilgili bilgi verdi.