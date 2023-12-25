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Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere münhasır olmak kaydıyla, yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ahlat'ta taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika