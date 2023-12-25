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Ahlat'ta taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
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Ahlat'ta taşımalı eğitime kar engeli

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar yarın tatil edildi.

Ahlat\'ta taşımalı eğitime kar engeli
25.12.2023 - 00:07,
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere münhasır olmak kaydıyla, yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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