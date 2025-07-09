Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve beraberindeki heyeti başkent Şam'da kabul etti.
Cumhurbaşkanı Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ve beraberindeki heyetle görüştü.
Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Ahmed Şara, ABD Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?