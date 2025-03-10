Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması Başvuruları Başladı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın bu yılki teması 'mektup'. Başvurular 2 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Yarışmaya 18 yaş ve üzeri herkes katılabilir.

10.03.2025 16:57  Güncelleme: 18:18
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması" için başvurular başladı. Bu yıl 'mektup' dalında düzenlenecek yarışmaya başvurular, 2 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.

Osmangazi Belediyesi'nin 2001 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği 'Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın başvuru duyurusu yapıldı. Edebiyatseverler tarafından ilgiyle takip edilen yarışma, bu yıl 'mektup' dalında düzenlenecek. Yurtiçi ve yurtdışından 18 yaşını doldurmuş herkes yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini [email protected] e-posta adresine gönderebilecek.

1 eser başvuru yapılabilecek

Yarışmaya başvuranların eser üzerinde rumuz kullanılması gerektiği bildirildi. Yarışmaya daha önce internet ve sosyal medya mecralarında yayımlanmış, herhangi bir yarışmada ödül kazanmış veya dereceye girmiş eserler ile başvuru yapılamayacak. Her katılımcının en fazla 1 eser ile başvuruda bulunabileceği yarışmaya başvurular, 2 Mayıs 2025 Cuma günü mesai bitiminde son bulacak.

Yayımlanmaya uygun bulunan eserler kitaplaştırılacak

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek tören ile sonuçların açıklanacağı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nda birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 15 bin, mansiyon kazanan üç yarışmacıya ise 5'er bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca jüri üyelerinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserler kitaplaştırılacak. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Turan Karakaş, Metin Önal Mengüşoğlu, Mustafa Muharrem, İhsan Deniz ve Mustafa Başpınar yer alacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, belediyenin internet adres yarışma hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika

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