Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğimiz çok kıymetli hukukçu ve siyasetçi, değerli büyüğümüz Sayın Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."
Son Dakika › Güncel › Ahmet İyimaya'ya Taziye Mesajı - Son Dakika
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