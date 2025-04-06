Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında vefat etti - Son Dakika
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Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında vefat etti

Önemli tiyatrocu Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti, cenazesi 8 Nisan'da.

06.04.2025 14:16
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Oyuncu, yönetmen ve çevirmen Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Yıldıray Şahinler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda vefatı "Ahmet hocam, üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran 'ilke' sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et." ifadesiyle duyurdu.

Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi 8 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Ahmet Levendoğlu hakkında

İstanbul'da 1945'te dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü.

Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'de Krallık Tiyatro Sanatı Akademisinde gördüğü tiyatro öğrenimini 1969'da tamamlayarak Exeter Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yapan Levendoğlu, 1971-1976 arasında Ankara, 1978-1980 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdür yardımcılığını üstlenen oyuncu, 1971'den itibaren tiyatroda öğretmenlik yaptı.

Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Konservatuarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda ders veren Levendoğlu, "Kırık Hayatlar", "Ateşten Günler" adlı televizyon dizilerinde, "Young Indiana Jones" adlı Amerikan dizisinde, "Baharın Bittiği Yer" ve "Yaz Yağmuru" filmlerinde oyunculuk yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında vefat etti - Son Dakika

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