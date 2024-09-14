Ahmet Özel'in 'Magma/Lav' Sergisi Açılıyor

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Ressam Ahmet Özel'in "Magma/Lav" sergisi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde 25 Eylül'de açılacak.

Sergide Özel'in bütün dönemlerini kapsayan işleriyle özel eserleri yer alacak.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyle 2000'den bu yana farklı dönemlerde gerçekleştirdiği çalışmalardan bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sunacağını söyledi.

Eserleri "kendi iç müzesinin parçası" olarak gördüğüne işaret eden Özel, "Bu sergiye farklı bir anlam atfediyorum. Serginin ismi de içimdeki özün dışarıya çıkışını ifade ediyor. Tam bir retrospektif olmasa da farklı dönemlerimi göstermesi bakımından benim için çok kıymetli bir sergi. Ağırlıklı yağlı boya ve akrilik çalıştığım için bu teknikte gerçekleştirilmiş olan işler yer alacak." dedi.

Sergi, 20 Kasım'a kadar her gün 10.00-18.00'de ziyarete açık olacak.