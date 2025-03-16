Ahmet Telli, Manisa'da Sanatseverlerle Buluştu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri" kapsamında, şair Ahmet Telli sanatseverlerle buluştu. Ahmet Telli, şiir ve sanatın toplum üzerindeki etkisini anlatırken eserlerinden kesitler sundu. Program sonunda Telli, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri" kapsamında usta şair Ahmet Telli, okurlarıyla bir araya geldi. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda, yazar Tuğrul Keskin yönderliğinde gerçekleşen etkinlikte, Ahmet Telli edebiyat ve sanat üzerine değerlendirmelerde bulundu. Söyleşiye, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, Kent Konseyi Şube Müdürü Ahmet Kaş ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Ahmet Telli, Manisa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti "Manisa'ya her gelişimde, sanata gönül veren gözleri ışıl ışıl gençlerle tanışıyorum. Bu her şehirde mümkün olmuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu demokratik girişimi, ülkemizde demokrasi mücadelesinde de çok önemli yer tutacaktır çünkü sanat, her türlü özgürlüğün ilk giriş kapısıdır. Sanat özgürleştirir çünkü. Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımını kutluyorum. Umarım bu tür etkinlikler kalıcı hale gelir" sözleriyle dile getirdi.

"Şehrimizde sanat iklimini canlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatın gelişmesine katkı sağlamak, şehrimizin kültürel zenginliğini arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Ahmet Telli'yi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sanat ve edebiyat, toplumların gelişiminde önemli bir yere sahiptir ve bu doğrultuda bizler de Manisa'da kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde, şehrimizin sanat iklimini daha da canlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Söyleşinin açılış konuşmasını ve yönderliğini yapan Tuğrul Keskin de "İlk misafirimiz Can Bonomo'nun sağlık sorunları nedeniyle aramızda olamaması üzücüydü, ancak bu eksiklik mutlaka telafi edilecektir. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki desteği, özellikle Başkan Ferdi Zeyrek'in önderliğinde, şehrimizin sanatsal zenginliğini artıracak ve etkinlikler devam edecektir. Bugün Ahmet Telli gibi değerli bir şairle buluşmak bizler için büyük bir mutluluk. Hep birlikte daha nice sanat dolu etkinliklerde buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

Programın sonunda Ahmet Telli, okurları için kitaplarını imzalayarak hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.