Ahterin Kampı İddiası Yalanlandı - Son Dakika
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Ahterin Kampı İddiası Yalanlandı

Ahterin'deki kamp Gazzelilere değil, Suriyeli ailelere tahsis edilecek.

11.04.2025 13:47
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Suriye'nin kuzeyindeki Ahterin'de inşası süren kampa Gazzelilerin yerleştirileceği yönündeki haberler yalanlandı.

Ülkenin kuzeyindeki Ahterin beldesi yerel meclisi, Beran köyünde inşası süren kampın Gazzeliler için hazırlandığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada kampın inşasına Baas rejiminin yıkılmasından aylar önce başlandığı belirtilerek, kampa derme çatma çadırlarda yaşayan Suriyeli ailelerin yerleştirileceği kaydedildi.

Kampa Gazzelilerin yerleştirileceği yönünde sosyal medyada paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, kamp projesinin Gazze'deki olaylarla ilişkisinin bulunmadığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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