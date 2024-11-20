AİÇÜ'de Sanal Gerçeklik ile Havacılık Eğitimi - Son Dakika
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AİÇÜ'de Sanal Gerçeklik ile Havacılık Eğitimi

AİÇÜ\'de Sanal Gerçeklik ile Havacılık Eğitimi

AİÇÜ, sanal gerçeklik laboratuvarı ile havacılık öğrencilerine yenilikçi eğitim fırsatları sunuyor.

20.11.2024 11:48
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ABDULLAH SÖYLEMEZ/ELVAN DEMİR - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sivil Havacılık Bölümü, öğrencilerine sanal gerçeklikle yenilikçi eğitim fırsatı sunuyor.

Üniversitenin Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarında 345 öğrenci eğitim alıyor.

Büyük hava yolu şirketlerinde ve havaalanlarında çalışma tecrübesi bulunan akademisyenlerden eğitim alan öğrenciler, Sanal Gerçeklik (VR) Laboratuvarında da gerçekçi uçuş eğitimine adım atıyor.

Kokpit ve kabin bölümlerinde sanal yolculuğa çıkıp uçağın irtifası, hızı, navigasyon bilgileri, kokpit kumandaları gibi konularda temel bilgileri öğrenen öğrenciler, uçak kabin simülasyon sınıfında da uçuş emniyeti, emniyet kuralları, yolcu hizmetleri ve iletişim derslerini uygulamalı şekilde işliyor.

Üniversitenin yenilikçi eğitim fırsatıyla deneyim kazanan öğrenciler, mezun olmadan gerçekçi uçuş eğitimini teknolojik imkanlarla tamamlamış oluyor.

"Öğrencilerimizi hem mektepli hem de alaylı şekilde yetiştiriyoruz"

AİÇÜ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İbrahim Özgül, AA muhabirine, yabancı dil ağırlıklı eğitim yapan nitelikli bir yüksekokula sahip olduklarını söyledi.

Havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirmek için öğrencilere kaliteli bir eğitim verdiklerini ifade eden Özgül, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi hem mektepli hem de alaylı şekilde yetiştiriyoruz. Pratiği olmayan teorinin, teori olmayan pratiğin kimseye faydası yoktur. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan bütün altyapıyı kurduk. Mock-up uçak simülasyon sınıfını, sanal gerçeklik laboratuvarını, dil sınıfımızı ve son teknolojiyle donatılan bilgisayar laboratuvarımızı oluşturduk. Öğretim kadromuz hem mesleki hem de havaalanlarında çalışma tecrübeleri vardır."

Özgül, IC Kariyer Köprüsü kapsamında Kütahya Zafer Havaalanı çalışanlarından her hafta internet üzerinden canlı eğitim aldıklarını anlatarak, eğitimlerde başarılı olan öğrencilere belge verildiğini belirtti.

" Dubai'de çalışan öğrencimiz var"

Eğitim veren akademisyenlerin büyük hava yolu şirketlerinde, havaalanlarında veya havacılıkla ilgili özel şirketlerde iş deneyimine sahip olduğunu söyleyen Özgül, "Bütün faaliyetlerimizi 'Linked'in' sistemine yüklüyoruz. İş imkanları olduğunda öğrencileri haberdar oluyor. Bunu çok aktif şekilde kullanıyoruz. Yaptığımız her şeyi kayıt altına alıyoruz. Öğrencilerimiz iş başvuru yaptığında almış olduğu belgeler, katıldığı eğitimler görülüyor. İyi yetişen ehliyetli, liyakatli öğrencilerimiz her yerde iş bulur. Dubai'de çalışan öğrencimiz var." diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Oruç ise uçak simülasyon sınıfını (Mock-up) ve sanal gerçeklik (VR) sistemini ilk kuran üniversitelerden biri olduklarını bildirdi.

Öğrencilerin sanal gerçeklik sistemi sayesinde uçakla ilgili birçok şeyi öğrendiğini vurgulayan Oruç "Uçak temel bilgisi dersini veriyorum. Öğrenci, uçak nasıl yönlendirilir, kumanda yüzeyleri gibi birçok şeyi halihazırda VR sistemi sayesinde öğrenmiş oluyor." dedi.

Öğrencilerden Aleyna Alptekin de sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde uçağa binmeden birçok şeyi öğrendiğini aktardı.

Kaynak: AA

İbrahim Çeçen, Teknoloji, Havacılık, Eğitim, Güncel, Vr, Son Dakika

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