AİHM, Belçika'daki helal kesim yasağına karşı açılan davada kararını verdi - Son Dakika
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AİHM, Belçika'daki helal kesim yasağına karşı açılan davada kararını verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'daki helal kesim yasağına karşı açılan davada nihai kararı vererek yasağa ilişkin kararın gözden geçirilmesi talebini reddetti. Müslüman ve Yahudi kuruluşların helal kesim yasağının din özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davada AİHM, yasağa ilişkin kararın gözden geçirilmesi talebini haklı bulmadı. Belçika'nın en etkili hayvan hakları örgütü kabul edilen GAIA'nın açıklamasına göre, AİHM'nin nihai kararı vermesiyle dava sona erdi.

02.07.2024 15:31
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'daki helal kesim yasağına karşı açılan davada nihai kararı vererek yasağa ilişkin kararın gözden geçirilmesi talebini reddetti.

Müslüman ve Yahudi kuruluşların helal kesim yasağının din özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davada AİHM, yasağa ilişkin kararın gözden geçirilmesi talebini haklı bulmadı.

Belçika'nın en etkili hayvan hakları örgütü kabul edilen GAIA'dan yapılan açıklamaya göre, AİHM'nin nihai kararı vermesiyle dava kapanmış oldu.

GAIA Başkanı Michel Vandenbosch, "AİHM 13 Şubat 2024 tarihli kararını nihai hale getirerek, bu uygulamanın yasaklanmasının din özgürlüğünün ihlali anlamına gelmediği yönündeki kararını kesinleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Belçika'da Flaman bölgesi 2017, Valon bölgesi ise 2018'de çıkarılan kararnamelerle İslam inancına göre helal, Yahudilik inancına göre koşer kesim olarak bilinen yöntemi yasaklamıştı.

Müslüman ve Yahudi kuruluşlar, Mart 2022'de konuyu AİHM'ye taşımıştı. AİHM, Şubat 2024'te Belçika'nın Valon ve Flaman bölgelerinde uygulanan helal kesim yasağının hayvan refahı gerekçesine dayandığı için meşru olduğuna hükmetmişti.

Belçika'da helal kesim halihazırda yalnızca Brüksel Başkent Bölgesi'nde uygulanabiliyor. Geçen yıl Brüksel Başkent Parlamentosu da helal kesime yasak getirmeyi gündemine almış, Müslüman ve Yahudi toplumunun büyük tepkisine yol açan karara son anda onay çıkmamıştı.

Kaynak: AA

Belçika, AİHM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AİHM, Belçika'daki helal kesim yasağına karşı açılan davada kararını verdi - Son Dakika

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