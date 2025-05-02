Aile İçin Ekrandaki Çürümeye Son! - Son Dakika
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Aile İçin Ekrandaki Çürümeye Son!

Aile İçin Ekrandaki Çürümeye Son!

Sinop'ta Diyanet-Sen ve Memur-Sen, aileyi korumak için imza kampanyası başlattı.

02.05.2025 16:25
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Sinop'ta, "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

Diyanet-Sen Sinop Şubesi ve Memur-Sen Sinop İl Temsilciliği tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde Alaaddin Cami önünde imza standı açıldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Diyanet-Sen Sinop Şube Başkanı Şahin Köstek, 2025 Aile Eylem Planı kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak imza kampanyası başlatıldığını söyledi.

Çocuk istismarı, cinsel taciz, cinsel saldırı, şiddet, cinayet, çarpık ilişkiler ağı ve daha birçok tahrip edici unsur ile doldurulmuş gündüz kuşağı programlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istediklerini vurgulayan Şahin, toplumun en kıymetli hazinelerinden birinin köklü ahlak anlayışı olduğunu dile getirdi.

Bu tür yayınların yalnızca bireyleri değil, toplumun bütün dokusunu derinden etkilediğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bu yayınlarla aile kurumu zedelenmekte, çocuklarımızın ve gençlerimizin masum dünyası telafisi güç biçimde kirlenmektedir. Medyanın bu yöndeki etkisi, kötülüğü meşrulaştırmakta, şiddeti, iftirayı ve sapkınlığı sıradanlaştırmaktadır. Herhangi bir fayda üretmeyen toplumu olumsuz etkileyen bu yayınlara derhal son verilmelidir. Evlerimizi zararlı içeriklerden korumak, çocuklarımıza bilinçli medya kullanımı konusunda rehberlik etmek, onların izledikleri ve dinledikleri içerikleri takip etmek ebeveynlik sorumluluğumuzun bir parçasıdır."

Kaynak: AA

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