Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 1 Milyar 21 Milyon Lira Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Yapıldı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 1 Milyar 21 Milyon Lira Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve temmuz ayına ilişkin 1 milyar 21 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesini sağlayarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinliklerin hayata geçirildiğini belirtti.

19.07.2024 10:27
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 1 milyar 21 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözetip hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirterek, bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade etti.

"Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına ilişkin 1 milyar 21 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." bilgisini veren Göktaş, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinliklerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 1 Milyar 21 Milyon Lira Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 1 Milyar 21 Milyon Lira Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Yapıldı - Son Dakika
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