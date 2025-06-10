Aile Yavru Kargayı Besledi

Yavru kargaya bardakla su verdiler, elleriyle beslediler

BOLU - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda piknik yapan Sözel ailesi, masalarına gelen yavru kargayı elleriyle besledi. Bardaktaki suyla kargaya su veren ailenin o anları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'na Sözel ailesi piknik yapmaya gitti.

Piknik sırasında masaya konan yavru karga, bir süre masada bekledi. Aile üyeleri tarafından kargaya bardakta su verildi. Masada durmaya devam eden yavru kargayı elleriyle besleme anlarını vatandaşlar kayda aldı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.