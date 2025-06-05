AJet Stockholm\'a Uçuş Başlattı

Yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet'in Avrupa'daki yeni rotası, İsveç'in başkenti Stockholm oldu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Stockholm Arlanda Havalimanı'na sefer başlattı. Haftanın her günü karşılıklı yapılacak direkt seferler, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlayacak.

AJet'in İstanbul'dan, İsveç'in başkenti Stockholm'e ilk seferi öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hat açılış töreni yapıldı. Tören sonrası ilk seferini yapan uçak, 3 saat 40 dakika süren yolculuğun ardından Stockholm Arlanda Havalimanı'na indi.

Arlanda Havalimanı'nda yapılan karşılama törenine Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, AJet üst yönetimi ve iki havalimanı yöneticileri katıldı.

"2026'da 7 yeni ülkede 15 yeni hat açacağız"

Hat açılışının ardından açıklamalarda bulunan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, AJet olarak Ankara'nın ardından İstanbul'dan da Stockholm'e direkt uçuş başlatmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sarp, 3 günde 3 yeni dış hat açılışı yaptıklarını belirterek, "Yeni hatlarımız ile yurt dışındaki destinasyon sayısını 34 ülkede 59 noktaya çıkardık. İç hatlarda sefer yaptığımız 41 nokta ile birlikte toplam 100 noktaya uçuş yapıyoruz. 2026 yılında ise Avrupa pazarı ağırlıklı olmak üzere, 7 yeni ülkede 15 yeni hat açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Türk Hava Yolları ile birlikte deniz turizmi dışında da turizmi çeşitlendirmeye yönelik çalışmalara katkı vermeye çalıştıklarına dikkati çeken Sarp, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tarihi, kültürel ve gastronomi alanında da ciddi bir turizm potansiyeli var. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Konya, Eskişehir gibi şehirlere turist getirmeye başladık. Özellikle kültür turizmi, gastronomi, sağlık turizmi gibi alanlarda daha fazla turisti taşımak istiyoruz."

"Havacılık literatürüne girdi"

Operasyonel süreçlerini her geçen gün iyileştirdiklerini, "zamanında kalkış oranı"nda Eurocontrol bölgesinin üzerinde performans gösterdiklerini vurgulayan Sarp, "Havacılık literatüründe aynı anda 80 uçakla, günde 400'ün üzerinde tarifeli seferle başlayan bir havayolu şirketi örneği yok. Genelde bir havayolu 3-5 uçakla ve charter seferler ile işe başlar. Çok şükür biz bunu başardık. Bu yönüyle de AJet, havacılık literatürüne girdi." açıklamasını yaptı.

Sarp, şirketin uçak filosuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Beklediğimiz uçak siparişleri zamanında gelirse, AJet 2027'de dünyanın en genç uçak filosuna sahip olacak. 2026 yılında filomuzun yüzde 67'sinin 1-2 yaş aralığında yeni nesil uçaklardan oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca temmuz ayından itibaren tamamen yerli üretilen koltukları uçaklarımıza monte etmeye başlayacağız. Minigram adını verdiğimiz daha konforlu, daha ince koltukları uçaklarımıza monte etmiş olacağız. Uçak içi konforunu bu şekilde artıracağız."

AJet'in teknolojik yatırımlarına da değinen Sarp, "Dijitalleşme anlamında, yolcu deneyimi anlamında, web/mobil uygulamasında ve diğer kanallarımızda süreçleri hızla iyileştiriyoruz. Aynı şekilde operasyonel süreçlerin de büyük bir kısmını optimize ettik. Yapay zekayı süreçlerimizde kullanmaya başladık. İş akışlarımız daha verimli hale geldi. AJet'in yenilenen uçakları, yenilenen uçak içi koltukları ve teknolojisiyle daha dijitalleşmiş, seyahat anlamında daha konforlu deneyim sunan bir hava yolu olduğunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.