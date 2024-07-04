AK Parti Batman İl Başkanlığı, DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu'nun iddialarını yanıtladı - Son Dakika
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AK Parti Batman İl Başkanlığı, DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu'nun iddialarını yanıtladı

AK Parti Batman İl Başkanlığı, DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu tarafından dile getirilen iddialarla ilgili açıklama yaparak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, yardım kolilerinin ramazan ayı ve doğal afetlerde dağıtıldığı ve seçimle hiçbir alakası olmadığı vurgulandı. AK Parti, yardım faaliyetlerini kendi bütçesiyle gerçekleştirdiğini ve siyasi malzeme yapmadığını ifade etti.

04.07.2024 23:11
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AK Parti Batman İl Başkanlığınca, DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu tarafından dile getirilen iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Partiden yapılan açıklamada, son günlerde Meclis Genel Kurulu'nda DEM Parti Batman Milletvekili Oduncu tarafından dile getirilen iddialarla ilgili AK Parti İl Başkanlığı olarak açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

"Oduncu'nun, '31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde kayyım yönetiminin AK Parti adayı adına dağıtılmak üzere 53 milyon liralık yardım kolisi aldığı' yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür iddialar, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen yardım faaliyetlerini karalamaya yönelik asılsız ve mesnetsiz suçlamalardır." ifadelerine yer verilen açıklamada, 2021-2022 yılları arasında her ramazan ayında aynı şekilde ramazan kolileri dağıtıldığı, ayrıca 2023 yılındaki sel felaketi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde de aynı şekilde yardım kolileri dağıtıldığı kaydedildi.

Söz konusu yardım kolilerinin Batman Belediyesine görevlendirme yapıldığı dönemde Valilik tarafından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda ve Batman Belediye Meclisi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Batman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtlarında bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak dağıtıldığı aktarılan açıklamada, "Bu yardımlar ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilmekte olup, tamamen Batman Belediyesinin kendi logosuyla dağıtılmaktadır ve seçimle hiçbir alakası yoktur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"DEM Parti yardım kolileri gibi hassas bir konuda dahi asılsız iddialar ortaya atmakta, karalama politikasını sürdürmektedir. DEM Parti, yalan üretme partisi haline gelmiş olup, kendi iradeleriyle değil, bir yerlerden aldıkları talimatlarla hareket eden bir kukla partisi olarak faaliyet göstermektedir. 'Çamur at, izi kalsın' mantığıyla hareket eden DEM Parti, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılan yardım kolilerine dil uzatacak kadar küçülmüştür. Bu tür iddialar asılsız olmakla kalmayıp, yardım faaliyetlerimizin gerçek amacını gölgelemeye yöneliktir. AK Parti İl Başkanlığı, kendi bütçesi dışında hiçbir kurumun bütçesini kullanmamış, seçim çalışmalarını ve yardımları kendi bütçesiyle gerçekleştirmiştir. Yardım gibi önemli bir konuyu siyasi malzeme yapmayacak kadar yüksek bir parti olan AK Parti olarak, bu tür şeyleri ancak DEM Parti gibi yalan üretmeye alışkın partilerin yapabileceğini belirtmek isteriz. Hizmet üretemeyen ve beceriksizliklerini bu tür yalan haberlerle örtmeye çalışan DEM Parti, kendi yönetimleri sırasında yardım etmeyi bilmedikleri gibi var olan tüm yardım anlaşmalarını da reddetmişlerdir. Bugün bu tür yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmaları, acziyetlerinin ve çaresizliklerinin bir göstergesidir. Bu tür yardımlar, vatandaşlarımızın refahını artırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla her yıl titizlikle gerçekleştirilmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Batman İl Başkanlığı, DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu'nun iddialarını yanıtladı - Son Dakika

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