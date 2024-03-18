AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Çanakkale Zaferi\'ni Anma Mesajı Yayımladı

AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yaman, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük kanıtlarından olduğunu vurguladı.
Bu zaferin eşsiz kahramanlıklarla dolu olduğunu belirten Yaman, şunları kaydetti:
" Çanakkale Zaferi, bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyet'imizi armağan eden büyük bir destandır. Bu destan, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en somut örneğidir. Tüm vatandaşlarımızı milli birlik ve beraberlik ruhu içinde, geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe yürümeye davet ediyoruz. Bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
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Samsun'un Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yapılan törenlere, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunuldu ve Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi. Yenipazar ilçesindeki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde şehitlik anıtlarına çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
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