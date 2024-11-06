AK Parti Binasına Satırla Saldırı

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Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına satırla saldıran zanlı, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Dün satırla AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına saldıran Bilen B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bilen B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikte, saldırıyı rüyasında gördüğü beyazlar içindeki bir varlığın istemesi üzerine gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Zanlı, "Rüyamda yüzü görünmeyen beyaz kıyafetli bir varlık gördüm. Bana elime baltayı alıp, insanları birbirine düşüren ve yanlışlar yapan kişilerden hesap sormamı ve onlara bir mesaj iletmemi istedi. Ben de sabah bu rüyayı hatırlayarak uyandım." dedi.

İlk önce Iğdır Belediyesine gittiğini ve burada Belediye Başkanı ile karşılaştığını anlatan Bilen B, "Karşıma çıkanlara veya tanıdıklara AK Parti binasının yerini sordum. Elimde baltayı görenler tedirgin oldu ve söylemek istemediler. AK Parti binasını bulamayınca aklıma belediye binasına gitmek geldi. Belediye Başkanına ve oradaki yetkililere de sormak istediğim sorular ve kızgın olduğum, söylemek istediğim şeyler vardı. Bunun üzerine bir anda Belediye binasına yöneldim. Belediye binasına girerken beni kimse durdurmadı, zaten korktular. Belediye Başkanı'nın odasının nerede olduğunu sorarken o esnada Belediye Başkanı yanında 2 kişiyle aşağı iniyordu. Kendisine selam verdim, o da selamımı aldı ve Başkana 'Hayırdır bu kayyum meselesi, Filistin meselesi, Kürt meselesi nedir, ipleriniz başkasının elinde mi, AK Parti ile işbirliği içinde misin?' gibi sorular sordum, ancak Belediye Başkanı da tedirgin oldu, korkusundan bana herhangi bir cevap vermedi. 'İşim var' dedi ve çıkıp gitti." diye konuştu.

Bilen B, AK Parti İl Başkanlığı binasını etrafa sorarak bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Beni binanın arka tarafındaki girişine yönlendirdiler. Arka tarafından giremeyince kapının camını kırdım ve kapıyı açtım. İçeriye doğru birinci kata kadar gittim. Zaten o arada gürültü üzerine polisler de arkamdan geldiler. Elimdeki satırı bırakmamı istediler ben de bırakmadım, beni uyarmak için silahlarını gösterdiler, ben de kendilerine bırakmayacağımı, bana yaklaşmamalarını söyledim. Orada polislere isterseniz beni vurun ya da verin ben kendimi vurayım şeklinde sözler söyledim. Sonra bir, iki polis gel seninle konuşalım diyerek yanıma geldiler, o sırada babam da oradaydı, ben de bunun üzerine peki diyerek elimdeki satırı polislere verdim ve oradan hep birlikte çıktık. Ben bu arada tüm bunlar yaşanırken hiç kimseyi yaralamadım, kimseye de zarar vermedim. Parti binasına arka taraftan kapıyı kırıp girmeye çalışırken bu arada o öfkeyle emniyetteki ifademde de belirttiğim gibi Cumhurbaşkanına hakaret ettim. Olaylar bu şekilde gerçekleşti, ekleyecek başka hususum yok."

Mahkeme, "kişilerin huzurunu bozma", "tehdit", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçlarından 3 dosyası bulunan Bilen B'nin, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Belediyesi'ne giderek saldırganın orada bulunduğu dakikalara ilişkin kamera kayıtlarını almak istedi ancak kendilerine kameralar arızalı olduğu için görüntü olmadığı yanıtı verildi.

Polis, saldırganın belediyeye girişinin binanın kamerasınca kaydedildiğini tespit ederek söz konusu cihaza el koydu.