AK Parti Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şehit yakınları ve gazilerle görüştü

AK Parti Çubuk Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Başkan Baki Demirbaş, şehit yakınları ve gazilerle görüştü.

Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ile Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan'ı ziyaret etti.

Ziyarette kendisine hediye edilen Türk bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i öperek alan Demirbaş, şehitlerin fotoğraflarını inceleyerek, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Demirbaş, ilçelerinin bir şehitler diyarı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Vatanımızın birliği, bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizden Allah razı olsun. Onların tüm yakınları bizim başımızın tacıdır. Allah mekanlarını cennet etsin. Derneğimiz şehitlerimizin hatıralarını yaşatma anlamında gerçekten güzel işler yapıyorlar. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçim çalışmalarımıza bu kutlu yerden başladık. Şehit yakınlarımızın hem duasını almak hem de şehitlerimizi yad etmek istedik. Bizim için çok değerli bir yerdir burası."

Avan ise Demirbaş'ın yeniden aday gösterilmesinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, ziyaretleri için teşekkür etti.

Daha sonra Demirbaş, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti.