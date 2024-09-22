AK Parti'de Delege Seçimleri Başladı

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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde delege seçiminin başladığını bildirdi.

Albayrak, X hesabından yaptığı paylaşımda, siyasetin bayramı olan kongre süreçlerinin başladığını belirtti.

Olağan kongre süreci kapsamında Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde yoğun katılımla gerçekleştirilen delege seçimlerine eşlik ettiklerini kaydeden Albayrak, "Ayrıca dış ilçelerimizde de eş zamanlı delege seçimlerimiz son hız devam etmekte. Kardeşliğimiz daim olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyecek daha çok yolumuz var." ifadesini kullandı.